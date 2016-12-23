Путин разберется в деле россиянки, осужденной за СМС о военной технике в Сочи

Президент России Владимир Путин 23 декабря рассказал, что считает жесткой мерой по отношению к россиянке, которую осудили за СМС о военной технике в Сочи перед войной в Грузии.

«Судебная власть независима. Сложно комментировать это. Но, на мой взгляд, это действительно жесткий подход. Я не знаю деталей этой ситуации. Однако понятно, что технику видела эта женщина, а также другие граждане. Значит, это не представляло собой никакой тайны», — сказал президент.

Путин отметил, что обратит внимание на суть предъявляемых обвинений.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский краевой суд вынес приговор гражданке России Оксане Севастиди по обвинению в государственной измене. Ее осудили за СМС о военной технике в Сочи перед войной в Грузии.

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