Путин разрешил ФСО изымать земли для госнужд

Президент России Владимир Путин 29 марта подписал указ о предоставлении Федеральной службе охраны (ФСО) России права принимать решения об изъятии земель для госнужд.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, теперь служба «принимает решения об изъятии земельных участков для государственных нужд Российской Федерации в целях строительства и реконструкции объектов федерального значения, которые необходимы для осуществления полномочий ФСО России».

Указ вступил в силу со дня его подписания.

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