Путин: развитию России мешает коррупционная ржавчина и мздоимство

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 23 декабря на XVII съезде «Единой России».

«Хотел бы также подчеркнуть, что ничто так не подрывает стабильность и не крадет ресурс развития как неправда, несправедливость, беззаконие, как коррупционная ржавчина и мздоимство, равнодушие к своей стране и отстраненность от нужд граждан, чванливость и высокомерие, от кого бы они ни исходили — от политиков, чиновников, бизнеса или тех, кто называет себя элитой», — цитирует Путина РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае в 2017 году выявили 827 коррупционных преступлений.

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