Путин решил не высылать дипломатов США из России

Президент России Владимир Путин 30 декабря принял решение не высылать американских дипломатов из России в ответ на новые санкции США.

«Возвращающиеся на Родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких — дома. Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать», — заявил глава государства.

Он отметил, что Россия не станет «запрещать семьям и детям (дипломатов) пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники».

Путин также пригласил всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России на Новогоднюю и Рождественскую елку в Кремль.

«Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня «кухонной», безответственной дипломатии, и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать, исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Дональда Трампа», — отметил Путин.

По его словам, новые недружественные шаги уходящей администрации США расценены как провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ответ на санкции США в России составили список американский персон нон грата. В него вошли 35 американских дипломатов.

Министерство финансов США 29 декабря объявило о введении новых санкций против России в связи с приписываемыми ей кибератаками. Под санкции попали хакеры из Анапы и Краснодара. Ранее 20 декабря Минфин США расширил санкции в отношении России в связи с событиями на Украине. В список попали два судна под российским флагом, ряд компаний и семь физических лиц.

Евросоюз 19 декабря продлил экономические санкции против РФ до 31 июля 2017 года.

ЕС 15 сентября продлил индивидуальные санкции, действующие против граждан и юридических лиц России и Украины, до марта 2017 года. Владимир Путин 29 июня подписал указ о продлении действия продовольственного эмбарго против Запада до конца 2017 года.

США и страны ЕС ввели антироссийские санкции в марте 2014 года. Свои действия они связали с присоединением Крыма к России, а позднее — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ на санкции против РФ Москва ввела в августе 2014 года продовольственное эмбарго.

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