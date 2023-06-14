Путин решил установить «санитарную зону» в Украине

Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины с целью прекращения обстрелов приграничных с Россией районов.

Во время беседы с «военачальниками» Глава российского государства признал, что у России «есть проблема» в защите территорий, граничащих с Украиной. Он говорил о необходимости «укрепить границу», но ВСУ все равно смогут вести огонь по территории России, признал президент РФ.

«Если так будет продолжаться, видимо, мы, нам нужно рассмотреть вопрос — я очень осторожно это говорю — нам нужно создать какую-то санитарную зону на территории Украины», — сказал Путин.

Непонятно, что именно имеется в виду под термином “санитарная зона”.

Президент РФ заявил, что диверсионных групп на территории регионов России нет. «В Белгородской области никого нет и нигде», — сказал он.

Президент РФ также заявил, что российская армия недостаточно подготовлена ​​к ударам по приграничным районам.