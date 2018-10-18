Путин: России удалось избавиться от серьезных террористических угроз внутри государства

Об этом президент России Владимир Путин заявил 18 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

По словам Владимира Путина, в целом удалось добиться тех целей, которые были поставлены в середине 90-х — начале 2000-х годов. Он напомнил, что тогда на территории страны шла настоящая гражданская война. Она не носила глобального, общенационального характера, но на отдельно взятой территории шли боестолкновения с использованием авиации, тяжелой техники, с большим количеством бандформирований, которые в значительной степени были укомплектованы «зарубежными террористами».

«Слава Богу, мы избавились от этого. Но мы не избавились от терроризма как такового, в целом он, конечно, представляет и для нашей страны очень большую угрозу», — сказал Владимир Путин.

Он добавил, что именно поэтому Россия начала активные операции в Сирии: «терроризм сегодня представляет большую угрозу для наших соседей, в том числе для Афганистана».

Лидер государства заявил, что глобально терроризм пока не побежден, но именно российские военные «нанесли ему колоссальный урон, ущерб и уж точно совершенно кардинально изменили к лучшему ситуацию у нас дома, в Российской Федерации», цитирует Владимира Путина телеканал «360».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник