Путин: российская школа демонстрирует успехи

По словам президента Владимира Путина, об этом свидетельствуют результаты выступлений школьников из России на международных олимпиадах.

Об этом глава государства заявил 3 октября на встрече с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года — 2018», которая прошла в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге.

«Успехи есть, это совершенно очевидно, мы это видим по международным конкурсам, где наши дети выигрывают все больше и больше медалей, занимают уже не просто престижные места, а первые места занимают», — сказал Путин.

Президент отметил, что это результат работы российского учительского сообщества, работа педагогов является главным источником энергии развития.

«Главное — это личный пример, когда дети видят, что учитель сам постоянно в движении, в постоянном развитии — это, безусловно, не может остаться незамеченным для детей», — цитирует президента РИА «Новости».

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