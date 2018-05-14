Путин: Россия будет активно работать с Арменией на международной арене

Об этом президент Владимир Путин заявил 14 мая в Сочи на встрече с новым премьером Армении Николом Пашиняном.

Москва будет активно работать с Ереваном на международной арене, в международных организациях, начиная с ООН и заканчивая региональными организациями — и в сфере безопасности, и в сфере экономического развития.

Путин напомнил, что Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Армении, на ее долю приходится более 25% товарооборота Армении, а российские капиталовложения составляют 35% всех инвестиций в армянскую экономику.

«У нас за последнее время наблюдается рост товарооборота где-то на 25%. При этом опережающими темпами растут поставки сельхозпродукции из Армении на российский рынок, за предыдущие месяцы этот рост составил 38%», — сказал Путин.

Пашинян заверил российского президента в неизменности стратегических союзнических отношений между Арменией и Россией и отметил, что по этому вопросу в Армении существует консенсус.

«Я думаю, никто у нас никогда не ставил и не будет ставить под сомнение стратегическую важность армяно-российских отношений. Мы настроены дать новый импульс этим отношениям и в политическом смысле, и в торгово-экономической сфере», — заявил глава правительства Армении.

Пашинян выразил надежду на развитие отношений с Россией в военно-технической отрасли, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 14 мая пройдет заседание Высшего евразийского экономического совета. Также состоятся двусторонние встречи Путина со всеми главами государств, которые приеду на саммит.

В заседании Совета примут участие президенты России, Беларуси, Казахстана, Киргизии. В качестве гостя будет присутствовать президент Республики Молдова Игорь Додон.

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