Путин: Россия глубоко уважает Коран и религиозные чувства мусульман

Россия глубоко уважает Коран и религиозные чувства мусульман, неуважение к этой священной книге является преступлением в Российской Федерации.

Это подчеркнул Владимир Путин, Он отметил, что такое практика встречается не во всех странах.

«Это место паломничества для мусульман и место паломничества для других. Мы знаем, что в других странах ведут себя по-другому — не уважают религиозные чувства людей и все равно говорят, что это не преступление», — сказал президент во время посещения Джума-мечети в Дербенте, Дагестан.

Так глава государства отреагировал на известие из Швеции, где власти допустили массовую кощунственную акцию по сожжению священной книги.