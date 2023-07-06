Путин: Россия готова и дальше способствовать развитию договоренности между Баку и Ереваном

Президент России Владимир Путин в среду провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля.

Беседа состоялась по инициативе армянской стороны.

Была обсуждена ситуация вокруг Карабога, в том числе вопросы обеспечения беспрепятственного транспортного сообщения по Лочинскому коридору. Подчеркнута принципиальная важность последовательной реализации всего комплекса договоренностей на 2020-2022 годы между руководителями России, Армении и Азербайджана, подтверждена готовность к дальнейшему проявлению.

Условлено продолжить контакты на различных уровнях .