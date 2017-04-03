Путин: Россия и Беларусь в течение десяти дней решат вопросы по газу

Президент России Владимир Путин 3 апреля сообщил, что вопросы в нефтегазовой сфере с Беларусью урегулируют в течение десяти дней.

Об этом он рассказал после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

«Мы договорились о том, что решим все спорные вопросы в нефтегазовой сфере. Мы их урегулировали, договорились о том, как и в какие сроки мы это сделаем», — сказал глава российского государства.

По его словам, стороны нашли схему, при которой страны сохранят свои подходы и сблизят позиции по ценам.

«Мы нашли возможность взаимных уступок, договорились о том, как будем работать в этой сфере не только в 2017, но и в 2018 — 2019 годах», — уточнил Путин.

Он пояснил, что сейчас спорных вопросов не осталось. Страны будут укреплять союзнические отношения, работать над нормативно-правовой базой и развитием Евразийского экономического союза.

«Россия и Беларусь подтвердили свое стремление создать необходимые, основополагающие правила и условия к июлю 2019 года по созданию единого рынка электроэнергии», — отметил президент.

Путин добавил, что страны подтвердили свою готовность делать все, чтобы к 1 января 2018 года разработать совместные правила по единому рынку газа. К 2024 году планируется выйти на подписание межправсоглашения в рамках ЕврАзЭС по этому вопросу, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», спор России и Беларуси длится с начала 2016 года. Тогда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него по меньшей цене.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович 17 декабря 2016 года сообщил, что Россия вернула Беларуси авансовый платеж за газ и ждет полной оплаты долга. Дворкович 28 января заявил, что сумма долга Беларуси за поставки российского газа достигла около 550 млн долларов.

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