Путин: Россия никогда не позволит переписать историю Великой Отечественной войны

Президент Владимир Путин 9 мая во время парада в Москве поздравил россиян с Днем Победы. По его словам, это праздник, который всегда был, есть и будет священным для России.

«Сегодня, подвиг народа спасшего мир от рабства, от истребления, от ужасов холокоста пытаются перечеркнуть, исказить события войны, предать забвению подлинных героев, подделать, переписать, переврать саму историю. Мы никогда не позволим сделать этого», — сказал Путин.

Он добавил, долг россиян — хранить память о доблести воинов, отдавших свои жизни ради жизни других, о всех солдатах Второго фронта, о солдатах стран антигитлеровской коалиции, о боевом братстве, тех, кто противостоял нацизму.

Глава государства подчеркнул, что советский народ не дрогнул и не прогнулся перед жестоким врагом в то время, «когда некоторые государства предпочли позор капитуляции, лицемерного соглашательства или прямого сотрудничества с нацистами», сообщает пресс-службы Кремля.

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