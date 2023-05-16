Путин: Россия открыта для сотрудничества с исламскими странами

Россия открыта для максимально широкого делового и гуманитарного сотрудничества с исламскими странами.

Об этом говорится в приветствии Президента Российской Федерации Владимира Путина участникам XIV Международной экономической Форум «Исламский мир России: КазаньФорум».

«Сегодня исламские страны активно развиваются, добиваются значительных успехов в сфере торгово-финансовой сферы, инноваций и научно-практических исследований. Россия открыта для с ними широчайшее деловое и гуманитарное сотрудничество. Мы заинтересованы в укреплении сложившихся отношений и поиске новых возможностей для партнеров на селе в развитии экономического и производственного сотрудничества, создании новых транспортно-логистических цепочек”, – говорится в обращении российского лидера, опубликованном на сайте Кремля. отметили, что у них традиционно тесные, надежные отношения в рамках сотрудничества с Отношения России с исламскими странами строятся на основе партнерства, уважения суверенитета друг друга и цивилизационной самобытности, говорится в приветствии Президента. Отмечается, что Российскую Федерацию и исламские страны объединяет формирование более справедливого многополярного мироустройства, основанного на международном праве, а российские мусульмане играют важную роль в расширении международных отношений, о чем свидетельствует данный форум.