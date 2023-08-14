Путин: Россия открыта для сотрудничества со странами, которые защищают ее интересы

Россия открыта для равноправного военно-технического сотрудничества со всеми странами, защищающими ее интересы. Об этом заявил в своем видеообращении к участникам форума «Армия-2023» Президент России Владимир Путин, открытый к углублению равноправного технологического партнерства и военно-технического сотрудничества и считает принципиально важным совместное создание равноправной и целостной системы безопасности, надежно защищает каждую страну. “, – сказал российский лидер.

Российский лидер сообщил, что Москва предлагает развивать военное сотрудничество с другими странами, в том числе проводить совместные военные учения.

“Мы предлагаем развивать сотрудничество в различные направления, в том числе обучение личного состава, обучение иностранных военнослужащих и повышение их квалификации, проведение совместных командно-штабных и других учений. И мы ожидаем, что важные соглашения в этой связи будут подписаны, как и прежде”, – сказал он.