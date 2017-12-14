Путин: Россия перешла в стадию уверенного развития экономики

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 14 декабря рассказал о состоянии экономики в России.

«Рост ВВП — 1,6%, промышленного производства тоже 1,6%, при этом очень хорошие темпы у автопрома, химической промышленности, фармацевтики, сельского хозяйства. В этом году рекордный урожай — самый большой за всю историю страны. Растет экспорт, мы вышли на первое место в мире по объему экспорта зерновых», — сказал президент.

Путин добавил, что развитие стало больше опираться на внутренний спрос. Инвестиции в основной капитал составляют 4,2%. Вложения в развитие экономики в два раза превышают то, что уже достигнуто. А значит, рост экономики в перспективе гарантирован. Прямые иностранные инвестиции достигли 23 млрд долларов. Это в два раза больше, чем в прошлом году, и это лучший показатель за четыре годы. Президент отметил, что инфляция рекордно низкая за всю историю новейшей России — 2,5%, а дефицит бюджета составляет 2,2%.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», это уже 13-я встреча президента с представителями региональных и зарубежных СМИ. Заявки подали больше 1 тыс. 600 журналистов. Среди них и представители Краснодарского края. Телеканал «Кубань 24» представляют специальный корреспондент Павел Кузнецов и оператор Денис Горбунов.

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