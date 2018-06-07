Путин: Россия пока не планирует выводить военных из Сирии

Об этом 7 июня во время прямой линии сказал президент России Владимир Путин.
«Это не просто воинский контингент. Это два комплекса базирования — порт Тартус и аэропорт в Хмеймиме. Наши военные будут находиться там до тех пор, пока это выгодно России, и во исполнение наших международных обязательств. Мы пока не планируем выводить военнослужащих», — заявил Владимир Путин.
Глава государства указал, что не стоит называть эти объекты в Сирии российскими военными базами, поскольку «мы там не строим долгосрочных сооружений, при необходимости достаточно быстро без всяких материальных потерь можем вывести всех наших военнослужащих».
Он назвал кампанию в Сирии — бесценным опытом.
Владимир Путин отметил, что «лучше уничтожать террористов там, чем принимать их здесь с оружием в руках», сообщает РИА «Новости».
По словам главы государства, российская сторона не рассматривает Сирию как полигон для испытания нового оружия, однако оно там используется, пишут «Известия».
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Прямая линия с Владимиром Путиным
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