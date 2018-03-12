Путин: Россия станет одним из лидеров глобального агропромышленного рынка

12 марта в 17:49

Об этом президент сообщил на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей в Краснодаре.

На площадке Кубанского государственного аграрного университета проходит второй день форума. Перед началом пленарного заседания Владимир Путин осмотрел выставку инновационных разработок и технологических стартапов молодых ученых в сфере агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба президента России.

Заседание началось с выступления Владимира Путина.

«По сравнению с 2000 годом объем выпуска сельхозпродукции вырос почти в два раза. Кратно увеличилось производство зерновых, сахарной свеклы, тепличных овощей, скота, птицы. Производство продуктов питания удвоилось. По уточненным данным, урожай прошлого года уже 135,4 млн т — это удивительный результат. Это ровно в два раза больше, чем в 2000 году. По сравнению с 2000 годом в 2017 году сбор сахарной свеклы и подсолнечника вырос в три раза, сои и рапса — в десять раз. Сейчас Россия полностью себя обеспечивает по всем видам продовольствия», — сказал Путин.

Он отметил, что необходимо постоянно повышать качество российской продукции, наращивать конкурентоспособность отечественных предприятий. В том числе на зарубежных рынках.

«Наши сельхозпредприятия способны решать такие задачи. По сравнению с 2000 годом экспорт сельхозпродукции и продуктов питания вырос в 16 раз. Сейчас он на треть превышает доходы от экспорта вооружения и военной техники», — сказал глава государства.

По словам президента, еще 20 лет назад Россия активно закупала зерно за границей. Сейчас РФ занимает первое место по экспорту пшеницы, занимает второе место в мире по поставкам зерновых в целом. Увеличивается экспорт сахара, растительного масла, свинины, мяса птицы. Отрасль стала действительно привлекательной для инвестиций.

«Уверен, что в ближайшие годы Россия станет одним из лидеров глобального агропромышленного рынка. Через четыре года мы планируем поставлять на мировые рынки больший объем продовольствия, чем ввозить в страну. При этом должен вырасти экспорт мясной продукции, товаров высокого передела. Для этого необходима, в том числе, и современная инфраструктура. И агрологистика, прошивка узких мест на железнодорожном транспорте, рост мощности морских портов, элеваторов, терминалов хранения продукции», — пояснил Путин.

Он уточнил, что нужно повышать инструменты поддержки экспортеров.

«На фоне рекордного урожая прошлого года возникли сложности с хранением и транспортировкой зерновых. Чтобы помочь аграриям мы установили льготные тарифы на перевозку зерна по железной дороге. Эта мера оказалась востребованной. Нужно продлить действие этого механизма на следующие зерновые сезоны», — добавил Путин.

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