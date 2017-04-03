Путин: санкции Запада нам помогают

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля заявил, что Россия сохранит контрсанкции до тех пор, пока будут действовать ограничительные меры Запада.

«Я исхожу из того, что санкции не будут продолжаться вечно. А если будут, мы будем вечно ограничивать доступ на наш рынок тех товаров, которые мы можем сами производить», — сказал Путин.

Он отметил, что российские контрсанкции носили и носят выборочный характер и они помогли отечественному сельскому хозяйству.

«Мы воспользовались этими санкциями, чтобы нанести ответный удар, и так, чтобы он нам не вредил, а только помогал. Это нам явно помогает. Мы будем исходить только из этого принципа — будем делать все, что идет нам на пользу, и стараться не делать ничего, что нам мешает развиваться», — цитирует Путина «Интерфакс».

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