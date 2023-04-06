Путин сделал ряд других заявлений

Президент России Владимир Путин сделал выступление на церемонии вручения верительных грамот послам иностранных государств. Основные положения:

◾️Сейчас ситуация в мире непростая, накопилось много противоречий;

◾️Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми без исключения странами, самоизолируется не делает не намерен;

◾️У России нет враждебных намерений по отношению к какой-либо стране;

◾️Россия активно проводит взвешенную многовекторную внешнюю политику;

◾️Сирия надежный партнер и союзник России.