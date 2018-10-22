Путин: Севастополь юридически всегда находился в составе России

По словам президента России, при передаче Крыма в состав Украины про город просто забыли.

«Севастополь был городом центрального подчинения, и даже при передаче — незаконной передаче — Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Незаконной, потому что решение было принято президиумом Верховного Совета РСФСР, Украины, а затем утверждено президиумом Верховного Совета СССР. А по закону нужно было утверждать Верховными Советами республик и Верховным Советом СССР», — сказал Владимир Путин.

Он отметил, что даже при этом незаконном процессе про Севастополь просто забыли, и он не передавался из состава РСФСР в состав Украины.

«Так что формально и юридически он всегда был в составе России», — цитирует президента ТАСС.

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