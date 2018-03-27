Путин: следователи по пожару в Кемерове отработают по полной программе

Место пожара в Кемерове 27 марта посетил президент Владимир Путин. Он возложил букет роз к стихийному мемориалу у фасада здания, куда люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших.

Глава государства в больнице встретился и с самими пострадавшими при пожаре в торговом центре. Один из очевидцев рассказал, что в первые минуты многие посетители «Зимней вишни» не верили в серьезность происходящего. Когда осознали масштабы пожара, уже началась давка.

Президент провел совещание с руководителями экстренных служб и властями региона. Владимир Путин заявил, что пожар в Кемерове произошел из-за преступной халатности и разгильдяйства. Кроме того, глава государства встретился с инициативной группой людей и заверил, что расследование проведут самым тщательным образом.

«Мы не будем делать вот таких выводов, прямо сейчас назначать виновных. Но эти 100 человек следователей отработают по полной программе, даже не сомневайтесь», — заявил Путин.

Активисты отметили, что сейчас в социальных сетях ходит много слухов о количестве погибших. Владимир Путин заверил, что все озвученные официальными ведомствами данные тщательно проверены и достоверны.

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