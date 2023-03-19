Путин стал первым президентом, которого обвинили в массовом похищении детей – Преображенский

Путин стал первым президентом, обвиненным в массовом похищении детей. Об этом рассказал обозреватель Иван Преображенский.

По его мнению, никакой сенсационности в решении Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента России нет, но оно посадит председателя КНР Си Цзиньпина , который скоро прибудет в Москву, в неудобной ситуации.

По мнению Преображенского, решение МУС может стать для российской элиты основанием задуматься о последствиях для себя.

«Это решение, по сути, подтолкнуло их к осознанию того, что они не могут уйти от личной ответственности. Они также являются пособниками Путина, но под вопросом, когда будет выдан ордер на их имя. В отличие от президента, у них есть ” иммунитет” от уголовного преследования по международному праву. “Нет”, — добавил Преображенский.