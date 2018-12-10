Путин стал претендентом на звание «Человек года» по версии журнала Time

Редакторы журнала напомнили, что Владимир Путин «одержал убедительную победу на выборах в марте, продлив пребывание на посту президента на шесть лет».

В списке также оказались глава США Дональд Трамп, спецпрокурор США Роберт Мюллер, убитый саудовский журналист Джамал Хашукджи, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, супруга британского принца Гарри Меган Маркл, режиссер «Черной Пантеры» Райан Куглер и Кристин Блейзи Форд, обвинившая в домогательствах экс-кандидата на должность члена Верховного суда США Бретта Кавано.

Кроме того, за звание «Человека года» поборются семьи мигрантов, разделенные на американской границе, и активисты «Марша за наши жизни».

Премию «Человек года» по версии журнала Time вручают ежегодно с 1927 года. Среди российских лауреатов — Иосиф Сталин, Никита Хрущев, Михаил Горбачев, Юрий Андропов и Владимир Путин, сообщает телеканал «360».

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