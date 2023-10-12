Путин усомнился в целесообразности присутствия флота США у берегов Израиля

<img src="/wp-content/uploads/2023/10/190cc82a8df93a6d3da780cb4fa49124.jpg" title="Путин сомневается в желательности присутствия флота США на побережье Израиля" alt="Путин сомневается в присутствии флота США на побережье Израиля побережье Израиля Президент России Владимир Путин заявил, что размещение американского авианосца "Джеральд Р. Форд" с ударной группой в восточном Средиземноморье является непонятным шагом с военной точки зрения.

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“Я не вижу смысла с военной точки зрения…Почему?Что они собираются делать?Ударить палубной авиацией?Куда?По кому?Я просто не вижу смысла с военной точки зрения мнение”, – сказал он.

Президент признал, что присутствие флота США в регионе может быть элементом военно-политической помощи.

“Однако, на мой взгляд, дело не в военной стороне вопроса, а в дипломатии. Нам нужно найти способ остановить военные действия”, – добавил он.