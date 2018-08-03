Путин утвердил памятной датой День принятия Крыма в состав Российской империи

Президент Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается новая памятная дата — 19 апреля, День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году.

Документ приняла Госдума 24 июля и одобрил Совет Федерации 28 июля. Как отмечалось ранее в пояснительных материалах к документу, принятие 19 апреля 1783 года Крыма под защиту Российской империи по просьбе его жителей, страдающих от войн, стало легитимной формой вхождения Крыма в состав России. Авторы закона указывали, что жителям новых российских земель, включая крымских татар, были предоставлены равные права с другими подданными империи, в том числе право на охрану и защиту личности, имущества, право на свободу вероисповедания.

В пояснительной записке говорится, что установление новой памятной даты подтверждает непрерывность пребывания Крыма и Севастополя в составе Российского государства, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», депутаты 24 июля приняли в третьем, окончательном чтении закон об установлении 19 апреля в качестве памятной даты — дня принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.

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