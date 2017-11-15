Путин утвердил порядок принесения присяги гражданина России

Тот, кто приносит присягу, должен зачитать вслух ее текст, после чего проставить в бланке свои фамилию, имя и отчество, дату и подпись.

Президент России Владимир Путин утвердил положение о порядке принесения присяги гражданина РФ и образец бланка с ее текстом.

В документе говорится, что «лицо, в отношении которого принято решение о приеме в гражданство Российской Федерации приносит присягу гражданина Российской Федерации перед государственным флагом РФ», «принесение присяги организуется территориальным органом МВД РФ либо дипломатическим представительством или консульским учреждением РФ», сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Госдуме РФ 30 июня одобрили текст присяги для вступления в гражданство. Путин 6 июня предложил подумать над введением церемонии принесения клятвы или присяги для тех, кто вступает в гражданство РФ.

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