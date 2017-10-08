Путин: в 2017 году в РФ ожидается рекордный за всю историю урожай зерна

Президент Владимир Путин 8 октября поздравил тружеников агропромышленного комплекса с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
«Сегодня сельское хозяйство, в целом агропромышленный комплекс — одна из самых динамичных отраслей нашей экономики. В этом году мы ожидаем рекордный за всю историю урожай зерна — порядка 130 млн т, причем таких показателей удалось достичь не в самых благоприятных погодных условиях», — говорится в поздравлении главы государства.
Президент отметил, что Россия подтверждает свой статус ведущей зерновой державы и занимает лидирующие позиции в мире по экспорту пшеницы.
«Позитивная динамика и по другим направлениям, таким как производство свинины и мяса птицы, сбор масличных культур, сахарной свеклы, фруктов, овощей», — добавил Путин.
По мнению главы государства, меры, направленные на стимулирование отрасли, доказывают свою эффективность.
«При этом отрадно, что активно развиваются различные формы сельскохозяйственной деятельности: не только крупные предприятия, но и небольшие крестьянские фермерские хозяйства», — говорится в телеграмме.
Путин также отметил необходимость наращивать выпуск качественной экологически чистой продукции, развивать глубокую переработку, укреплять позиции на отечественном и мировом рынках, грамотно использовать естественные преимущества сельского хозяйства, сообщает ТАСС.
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