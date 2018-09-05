Путин в 2019 году планирует посетить Японию

В 2019 году в японском городе Осака состоится саммит «Группы двадцати».

Российский лидер Владимир Путин может принять в нем участие. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Очевидно, японцы подтвердят приглашение нашему президенту нанести визит в 2019 году в Японию, в том числе в связи с проведением церемонии закрытия перекрестных годов России и Японии», — сказал представитель Кремля, комментируя тему предстоящей встречи Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ на полях Восточного экономического форума.

Саммит G20 пройдет в Японии с 28 по 29 июня 2019 года, пишут «Известия».

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