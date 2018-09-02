Путин в День знаний побывал в образовательном центре «Сириус» в Сочи

Глава государства посетил Инновационный научно-технологический центр.

Владимира Путина сопровождали руководитель Образовательного Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и глава Кубани Вениамин Кондратьев.

«Мы отмечаем всегда 1 сентября как День знаний, как праздник. Это и есть праздник. И я от души поздравляю всех учащихся нашей огромной страны, всех преподавателей, учителей, родителей», — отметил президент.

Путину рассказали о последних достижениях образовательно центра «Сириус», а также показали новую лабораторию, где школьники занимаются исследованиями в области биомедицины и фармакологии. Президент осмотрел лабораторию когнитивных и междисциплинарных исследований, где будут заниматься разработкой методов диагностики потенциала достижений учащихся, созданием образовательных программ и новых цифровых образовательных платформ.

Глава государства также пообщался с победителями международных олимпиад и ответил на их вопросы.

«За последние годы мы построили несколько сотен новых школ, в них учатся уже 300 тыс. мальчишек и девчонок, которые имеют возможность, примерно, как в «Сириусе», пользоваться современными технологиями, осваивать предметы на современном уровне, а значит — добиваться больших результатов в будущем и иметь возможность наращивать свой потенциал для будущего жизненного успеха», — цитирует Путина пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник