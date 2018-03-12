Путин в Краснодаре посетит зерновой центр

Президент России Владимир Путин 12 марта в Краснодаре ознакомится с работой Национального центра зерна имени Павла Лукьяненко.

В центре уже более 100 лет осуществляют разработки в области селекции различных зерновых культур, а также ресурсосберегающих систем земледелия, воспроизводства естественного плодородия почв и защиты растений.

Президент также примет участие в работе пленарного заседания Всероссийского форума сельхозпроизводителей, где аграрии со всей страны обсудят развитие отраслей растениеводства, животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности, меры поддержки крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов.

Выступая перед Федеральным Собранием 1 марта, Владимир Путин заявил, что объем экспорта продовольствия из России через четыре года должен превысить объемы его импорта в страну. Он напомнил, что еще в начале 2000-х годов РФ серьезно зависела от поставок импортного продовольствия, но сейчас ситуация кардинальным образом изменилась, и теперь предстоит сделать следующий шаг — увеличить объемы экспортных поставок таким образом, чтобы они превысили объем импорта.

В частности, отметил президент, необходимо нарастить экспорт мясной продукции, продукции глубокой переработки, а также повысить самообеспеченность страны говядиной, молочной продукцией и овощами. При этом Путин подчеркнул, что хотя развитие АПК во многом связано с крупным товарным производством, это не должно происходить в ущерб интересам малых хозяйств. Он призвал поддержать семейные предприятия, фермеров, развивать сельхозкооперацию, создавать условия для роста доходов жителей сельских территорий.

Глава государства также пообещал продолжить поддержку российских аграриев, предоставив им льготы на перевозку зерна по железной дороге, а также предусмотреть дополнительные закупки зерновых на Урале и в Сибири, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», форум сельхозпроизводителей состоится 11 и 12 марта. В форуме примут участие делегации из 71 региона РФ. Это фермеры, представители сельхозкооперативов, отраслевых союзов, ассоциаций, экспертного и бизнес-сообщества, аграрной науки, руководители региональных органов управления АПК, депутаты Госдумы и Федерального Собрания.

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