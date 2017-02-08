Путин в Кремле вручил премии молодым ученым

Президент России Владимир Путин 8 февраля в Кремле вручил премии молодым ученым.

Лауреатами стали двое ученых и два коллектива исследователей, работающие в областях физики, математики и медицины.

Ученые НИЦ «Курчатовский институт» Дмитрий Блау, Елена Лущевская и Станислав Пославский получили премию за исследования кварк-глюонной плазмы с использованием мегаустановок и создание основ новой высокопроизводительной системы компьютерной алгебры.

Ведущий научный сотрудник Математического института имени Стеклова РАН Александр Гайфуллин награжден за решение фундаментальных задач теории изгибаемых многогранников, создающее основы для развития робототехники.

Исследователи Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Алексей Дмитриев и Анна Кудрявцева удостоены премии за расшифровку механизмов, лежащих в основе возникновения и развития специфического метаболизма злокачественных эпителиальных опухолей.

Премия присуждена доктору физико-математических наук, младшему научному сотруднику Института сильноточной электроники Сибирского отделения РАН Илье Романченко. Он разработал гиромагнитные генераторы сверхмощных радиоимпульсов, способствующие защите от террористических угроз и развитию биомедицинских технологий.

В завершение церемонии президент отметил, что фундаментальные основы, на которых стоит Россия, имеют настолько глубокие и прочные корни, что ее прекрасное будущее неизбежно, сообщает ТАСС.

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