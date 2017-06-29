Путин в Кремле встретился с главой МИД Германии Габриэлем

Президент РФ положительно оценил проходящую в Краснодаре конференцию городов-партнеров двух стран, в которой принял участие германский министр.

«У нас было очень впечатляющее мероприятие в Краснодаре, было очень впечатляюще посмотреть на представителей муниципалитетов и регионов, которые там присутствовали. Мы получили самые бурные аплодисменты, когда говорили, что вопреки политическим разногласиям надо сблизить людей, а не разделять. И после этого мероприятия у нас была возможность обсудить все политические вопросы», — поделился министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.

Путин отметил, что министр провел в Краснодаре большую работу, связанную со взаимодействием городов, регионов России и Германии.

«Должен сказать, что и на общегосударственном уровне у нас отношения развиваются, несмотря на известные сложности. Растет товарооборот: в этом году он впервые вырос на значительную величину; за первый квартал этого года вырос», — добавил президент.

Российский лидер выразил надежду на то, что визит Габриэля будет способствовать укреплению отношений между странами, сообщает пресс-служба Кремля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 28 июня открылась XIV конференция городов-партнеров России и Германии «Установление контактов — инициация проектов — укрепление доверия: импульсы для развития германо-российских связей». В ней приняли участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Зигмар Габриэль и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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