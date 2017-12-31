Путин в новогоднем поздравлении поблагодарил россиян за веру в страну

Традиционное выступление президента РФ вышло в эфир 31 декабря на Камчатке и Чукотке, где уже наступил 2018 год.

«Дорогие друзья! На пороге новый, 2018-й, год. Конечно, этот праздник приходит к нам каждый год, но все равно мы воспринимаем его как добрый и желанный. Верим, что все заганное в эти минуты, все наши надежды исполнятся. Новый год у нас — это, прежде всего, семейный праздник. Мы отмечаем его, как было в детстве: с подарками и сюрпризами, особой теплотой, ожиданием важных перемен. И они обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведенную с ними, если будем больше понимать своих детей, их устремления и мечты, поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости», — сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что желание помогать, быть чутким, творить добро наполняет жизнь истинным смыслом.

Путин отдельно поздравил тех, кто работает в новогоднюю ночь, выполняет воинский или профессиональный долг, дежурит в больницах, ведет самолеты и поезда.

«Мы вместе в эту прекрасную новогоднюю ночь. Мы вместе и в наших общих повседневных делах. Сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких достижений. Хочу сердечно поблагодарить всех за веру в себя и в нашу страну, за труд и его результаты. Пусть доверие и взаимопонимание всегда сопутствуют нам», — отметил Путин

В последние минуты уходящего года глава государства призвал всех сказать друг другу самые заветные слова, простить ошибки, обиды, обнять, признаться в любви, согреть заботой и вниманием.

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