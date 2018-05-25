Путин: в реализации планов по развитию многое будет зависеть от регионов

Глава государства выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. В мероприятии принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«В реализации планов в развитии экономики, социальной сферы, инфраструктуры многое будет зависеть от регионов, от их усилий и эффективности. Именно на этом уровне сейчас во многом формулируется новая управленческая культура, современные подходы к решению экономических, социальных задач, складываются открытые форматы взаимодействия государства и общества, участия граждан в самоуправлении, в решении повседневных задач», — сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что сегодня растет конкуренция среди регионов за качество деловой среды, за инвесторов, за лучшие кадры.

«По сути это означает, что нам удалось запустить механизм постоянных изменений. Значимую роль в этом сыграл рейтинг качества инвестиционного климата», — подчеркнул президент.

Глава государства отметил субъекты, которые улучшили свои позиции в рейтинге АСИ, выразив уверенность в том, что все регионы будут последовательно продолжать эту работу.

Также в рамках деловой программы ПМЭФ-2018 Вениамин Кондратьев принял участие в заседании консультативной комиссии Государственного совета РФ. Руководители регионов обсудили вопросы развития малого предпринимательства, цифровой экономики, повышения эффективности государственного управления в рамках новых майских указов президента РФ. Мероприятие состоялось под председательством помощника главы государства Игоря Левитина, собщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по итогам прошлого года Краснодарский край в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ впервые с 2014 года поднялся и занял шестую строчку.

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