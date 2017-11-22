Путин в Сочи дал поручения по итогам военных учений «Запад-2017»

Президент призвал изучить недостатки, выявленные на учениях, и выработать меры по повышению мобилизационной готовности.

Совещание Владимира Путина с руководством Минобороны, предприятий ОПК и губернаторами прошло в Сочи.

«По итогам учений были выявлены определенные недостатки, нужно внимательно их изучить, выработать дополнительные меры по повышению мобилизационной готовности. В ходе учений был решен ряд важных задач, в первую очередь проверена мобилизационная готовность и возможности обеспечения потребности войск на местах, обеспечение их из местных ресурсов», — сказал президент.

По его словам, способность экономики быстро увеличивать объемы оборонной продукции и услуг в нужное время — одно из важнейших условий обеспечения безопасности государства.

«К этому должны быть готовы все стратегические и просто крупные предприятия независимо от форм собственности», — подчеркнул Путин.

Российско-белорусские учения «Запад-2017» проходили с 14 по 20 сентября на шести полигонах и двух участках местности в Беларуси и трех полигонах в России. В них были задействованы почти 13 тыс. военных, около 70 самолетов и вертолетов, около 250 танков, пишет «Российская газета».

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