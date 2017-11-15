Путин в Сочи проведет серию совещаний с руководством Минобороны

Планируется, что президент обсудит с военными закупки оружия на десять лет вперед.

По данным СМИ, с 20 по 23 ноября в сочинской резиденции Бочаров Ручей Владимир Путин проведет серию совещаний с руководством Министерства обороны и представителями промышленной сферы.

Ожидается, что президенту доложат о результатах исполнения государственного оборонного заказа и госпрограммы вооружений на 2011 — 2020 годы. Участники совещаний приступят к финальному обсуждению технических и финансовых параметров госпрограммы вооружения на 2018 — 2027 годы. Ее финансирование предварительно заявлено в объеме 19 трлн рублей.

Окончательный вариант госпрограммы вооружения передадут на подписание Путину в декабре, пишет «Коммерсантъ».

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