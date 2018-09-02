Путин в Сочи провел заседание попечительского совета фонда «Талант и успех»

В ходе совещания подвели итоги работы образовательного центра «Сириус».

По словам президента РФ Владимира Путина, за три года в центре побывало более 23 тыс. школьников со всей страны. Все они прошли обучение у лучших педагогов и наставников.

«Необходимо поддерживать талантливых ребят по всей стране, создавать на базе таких центров, как «Сириус», площадки в регионах», — подчеркнул глава государства.

По словам президента, также важно, чтобы в Сочи развивались научные центры и лаборатории под руководством ученых с мировым именем.

«Зачатки таких структур в «Сириусе» уже образуются, надеюсь, что это найдет свое развитие. Мы будем стремиться к тому, чтобы создать условия для специалистов в самых различных областях, чтобы они могли здесь полноценно работать. Одновременно с этим должна идти работа по подготовке кадров, чтобы ребята из «Сириуса» могли напрямую быть причастны к работе этих лабораторий», — отметил Путин.

Руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева отметила, что на базе «Сириуса» планируется строительство имеретинского лицея, а также возведение детского сада.

Кроме того, открылась программа инженерных классов. Здесь ребята, в том числе сочинские школьники, смогут углубленно изучать программу по физике, математике, биологии, информатике в лабораториях и мастерских центра.

По словам Шмелевой, все это позволит усилить систему образования Кубани и привлечь новые инвестиции.

Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, такая образовательная площадка является дополнительной возможностью для кубанских школьников раскрыть свои способности и таланты.

«Для нас важно, что на территории края появляются центры для одаренных детей. Это дает возможность ребятам заниматься наукой, и впоследствии реализоваться в жизни», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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