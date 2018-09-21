Путин в Сочи встретился с членами сборных команд России по шахматам

Президент РФ Владимир Путин вечером 20 сентября встретился в Сочи с членами сборных команд России по шахматам, которые находятся на сборах перед Всемирной шахматной Олимпиадой.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент пожелал шахматистам успехов на Олимпиаде, — сказал Песков. — Состоялся также краткий разговор о популяризации шахмат в России и о воспитании нового поколения шахматистов, в том числе на базе центра «Сириус», где уже два года действует соответствующее направление под руководством Владимира Крамника».

Участие во встрече приняли, в частности, члены мужской сборной Владимир Крамник, Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Дмитрий Яковенко, Никита Витюгов. Женскую сборную представляли Александра Костенюк, Александра Горячкина, Наталья Погонина, Валентина Гунина, Ольга Гиря. В беседе участвовал также президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов.

Ранее сообщалось, что 43-я Всемирная шахматная Олимпиада пройдет в Батуми с 23 сентября по 5 октября. Российские сборные команды после сборов отправляются на соревнования уже 22 сентября, сообщает «Интерфакс».

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