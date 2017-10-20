Путин в Сочи встретился с министром экономического развития

Максим Орешкин 20 октября рассказал президенту об экономической ситуации в России и основных тенденциях в макроэкономике.

«Подводим статистические итоги — данные хорошие. В сентябрь рост ВВП составил 2,4%, в целом третий квартал — 2,2%. Восстановление постепенно продолжается», — сказал Орешкин.

Он отметил позитивные данные по сельскому хозяйству.

«С начала года погода была не очень хорошая. Там статистика была долго в отрицательной зоне. Но в сентябре, благодаря хорошему урожаю, отмечен рост на 8,3%. С начала года это уже 3,8%», — уточнил министр.

Он пояснил, что на ближайшие кварталы прогноз тоже хороший. Есть факторы, связанные с постепенным восстановлением заработных плат, кредитной и инвестиционной активности, сообщает пресс-служба администрации президента РФ.

Вернуться на ленту

Источник