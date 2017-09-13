Путин в Сочи встретился с участниками хоккейной Суперсерии 1972 года

Президент России посетил детские хоккейные матчи и образовательный центр «Сириус».

Владимир Путин и участники суперсерии СССР — Канада 1972 года пообщались с детьми, которые там занимаются в секции хоккея. На мероприятие приехали советские и канадские хоккеисты.

Знаменитая серия из восьми игр между сборными СССР и Канады прошла в сентябре 1972 года. Первые четыре матча провели в Канаде, остальные — в Москве. Канадские хоккеисты победили в четырех играх, советские — в трех. Еще одна встреча завершилась вничью, сообщает «Р-Спорт».

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