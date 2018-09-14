Путин в Сочи встретится с Эрдоганом

Встреча президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана запланирована на 17 сентября.

«Да, такая встреча возможна и она готовится», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Эрдоган намерен обсудить 17 сентября, развитие событий в Сирии с президентом РФ.

«В последние дни мы проводили переговоры [по Сирии] с разными странами. Мы готовы вести борьбу с террористами, также хотим добиться урегулирования сирийского кризиса политическим путем, готовы к сотрудничеству в этих вопросах. Однако мы против нанесения ударов по женщинам, детям и гражданским лицам под предлогом борьбы с терроризмом. Мы продолжим наши контакты в ближайшие дни, президент Эрдоган обсудит ситуацию в Сирии с президентом Путиным в понедельник», — сказал Чавушоглу.

В Стамбуле 14 сентября пройдет встреча помощников лидеров России, Германии, Турции и Франции, посвященная Сирии. Ранее о планах проведения таких переговоров сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, он сам и ряд экспертов планируют принять участие во встрече. Он уточнил, что помощники глав государств могут обсудить повестку возможного четырехстороннего саммита по Сирии, который может также пройти в Стамбуле.

В Тегеране 7 сентября прошла встреча лидеров России, Ирана и Турции, посвященная проблемам Сирии. Москва, Тегеран и Анкара договорились продолжить прилагать усилия по защите гражданских лиц и улучшению гуманитарной ситуации. Они также сочли необходимым упростить процесс формировании конституции Сирии для ее скорейшего принятия. Участники саммита условились, что следующая трехсторонняя встреча на высоком уровне по сирийскому урегулированию состоится в России.

В 2017 году в Идлибе была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться и добровольно сложить оружие. По данным спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, в этом регионе находятся около 10 тыс. боевиков террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Аль-Каида» (обе запрещены в РФ), сообщает ТАСС.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник