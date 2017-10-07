Путин в свой день рождения проведет совещание с членами Совбеза

Президент России 7 октября отмечает 65-летие.

«Традиционно Владимир Путин празднует день рождения. Чаще он это делает с родными и близкими, иногда — со своими коллегами по работе. Я вам могу сказать лишь одно: запланирована целая вереница телефонных разговоров, президент будет получать поздравления. И в середине дня запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности», — рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Оперативные совещания с постоянными членами Совбеза проводятся еженедельно, на них, как правило, обсуждаются актуальные вопросы международной повестки дня и внутренняя повестка с акцентом на социально-экономическое развитие страны, сообщает РИА «Новости».

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