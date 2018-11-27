Путин в телефонном разговоре обсудил с Меркель действия Украины в Керченском проливе

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили опасный инцидент, произошедший 25 ноября в Азово-Черноморской акватории.

«Владимир Путин дал оценку провокационным действиям украинской стороны, грубому нарушению норм международного права ее военными кораблями, преднамеренно проигнорировавшими правила мирного прохода в территориальном море Российской Федерации», — говорится в сообщении.

«Выражена серьезная озабоченность в связи с решениями Киева о приведении своих вооруженных сил в полную боеготовность и объявлении военного положения. Акцентировано, что украинское руководство несет всю полноту ответственности за создание еще одной конфликтной ситуации и связанные с этим риски. Все это явно предпринято с учетом предвыборной кампании на Украине», — отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, «Владимир Путин выразил надежду на то, что Берлин окажет воздействие на украинские власти с тем, чтобы удержать их от дальнейших необдуманных шагов».

В ходе разговора лидеров РФ и ФРГ было отмечено, что «представители российской Пограничной службы будут готовы дать дополнительные пояснения о том, как развивались события в районе Керченского пролива».

Телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно зашли в территориальные воды РФ. Из-за этого Керченский пролив временно закрыли для гражданских судов. На патрулирование Керченского пролива направили российские боевые самолеты. В Черном море задержали корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» за нарушение российской границы. По факту нарушения госграницы России возбуждено уголовное дело.

По данным на 26 ноября, в Керченском проливе открыли движение гражданских судов.

После инцидента в Керченском проливе некоторым категориям россиян могут ограничить въезд на Украину. Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине.

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