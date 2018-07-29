Путин: ВМФ России вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом

Президент РФ Владимир Путин заявил об этом 29 июля, выступая на параде в честь Дня Военно-морского флота.

В Петербурге Путин принял главный военно-морской парад.

«Российский флот успешно решает задачи обороноспособности страны, вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом», — сказал он.

По словам главы государства, интересы России в мировом океане ежедневно обеспечивают десятки кораблей и подводных лодок.

«Мы гордимся нашим Военно-морским флотом, нашими военно-морскими силами, их высочайшим уровнем боеподготовки, стратегическими, тактическими и оперативными возможностями», — цитирует Путина «Интерфакс».

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