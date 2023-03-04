Путин внес соглашение с Сирией о взаимной выдаче преступников в Госдуму на ратификацию

Президент России Владимир Путин о выдаче друг друга между Россией и Сирией для привлечения к ответственности или исполнения наказания представил соглашение в Государственную Думу на ратификацию.

По сообщению ТАСС, соответствующий документ размещен в электронной базе данных Госдумы.

«Стороны в соответствии с положениями настоящего Соглашения и на его основании обязуются передать друг друга по запросу о совершении преступлений, влекущих экстрадицию, или исполнении приговора”, – говорится в сообщении.