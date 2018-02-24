Путин внес в Госдуму проект поправок к закону о РАН

Документ предполагает включение в список целей и задач Российской академии наук прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития РФ.

Текст поправок размещен на сайте Госдумы.

Законопроектом предусматривается уточнение целей деятельности Российской академии наук, ее основных задач и функций, а также полномочий, определенных в Федеральном законе «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Проект поправок предполагает включение в список целей и задач РАН прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития РФ, научно-методическое руководство деятельностью научных организаций и вузов, проведение финансируемых за счет федерального бюджета научных исследований (в том числе в сфере оборонно-промышленного комплекса), разработку и представление в правительство РФ долгосрочной программы фундаментальных научных исследований в стране.

Законодательная инициатива также предусматривает право РАН направлять в органы государственной власти РФ предложения по вопросам развития законодательства, вопросам, относящимся к сфере деятельности РАН, и проводить по указанным вопросам публичные слушания.

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