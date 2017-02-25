Путин внес законопроект о сотрудничестве стран СНГ в ликвидации ЧС

Президент РФ Владимир Путин в феврале внес в Госдуму проект федерального закона о сотрудничестве стран СНГ в области предупреждения и ликвидации ЧС.

«Ратифицировать Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подписанное в поселке Бурабай (Республика Казахстан) 16 октября 2015 года», — говорится в документе.

В пояснительной записке отмечается, что основные положения Соглашения направлены «на установление форм сотрудничества в области предупреждения чрезвычайных ситуаций в государствах-участниках СНГ, на определение порядка предоставления взаимной помощи в ликвидации таких ситуаций, а также на оказание содействия формированиям, следующим через территории государств-участников СНГ для ликвидации чрезвычайных ситуаций», сообщает ТАСС.

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