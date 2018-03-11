Путин: возврат Крыма Украине невозможен ни при каких обстоятельствах

Глава РФ Владимир Путин во время интервью заявил, что возврат Крыма Украине невозможен ни при каких обстоятельствах.

«Вы что с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда», — сказал президент, отвечая на вопрос о возможности появления таких обстоятельств.

Ранее глава государства объяснил, почему принял решение о присоединении полуострова.

«Когда мы на одну чашу ставим судьбы миллионов людей, тех, которые хотят вернуться, и сложности в отношениях, все-таки первое несопоставимо сложнее», — сказал он.

По словам президента, он не сомневался во введении санкций против России из-за Крыма. Вопрос был только в том, в какой форме это будет сделано, добавил Путин.

Власти России не раз заявляли, что жители Крыма сделали выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, сообщает РИА «Новости».

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