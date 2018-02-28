Путин вручил госнаграды российским спортсменам-призерам Олимпиады-2018

Президент отметил, что атлеты достойно выдержали спортивные нагрузки.

Торжественная церемония прошла в Кремле. Владимир Путин вручил медали и ордена 46 атлетам. Члены хоккейной сборной, а также лыжники Александр Большунов и Денис Спицов, фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева были удостоены ордена Дружбы. Другим спортсменам вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

«Вы достойно выдержали спортивные и околоспортивные нагрузки, эмоциональное испытание, проявили свои лучшие качества, показали бойцовский характер. Мы знаем, как непросто каждому из вас было, насколько сложен был этот марафон», — отметил глава государства.

По его словам, россияне на Олимпиаде доказали, что у них можно отобрать что угодно, но только не характер. Путин выразил надежду, что новое поколение российских спортсменов продолжит ставить рекорды.

«Уверен, что вы продолжите ставить рекорды и достойно представлять новое поколение блестящих российских спортсменов, подавая пример активного образа жизни для миллионов граждан и прежде всего молодых людей», — сказал президент.

Он добавил, что честное, уважительное отношение к спорту, товарищам по команде и соперникам всегда отличали российских спортсменов, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане прошли с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены, соревновавшиеся под олимпийским флагом, завоевали 17 медалей, в том числе две золотые. Золотые награды выиграли фигуристка Алина Загитова и российские хоккеисты, которые в финале в овертайме обыграли сборную Германии.

В Олимпийских играх в Пхенчхане участвовали 12 представителей Краснодарского края.

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Олимпийские игры — 2018

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