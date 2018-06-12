Путин вручит Госпремии и выступит на приеме в честь Дня России

Президент вручит Государственные премии за достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в области гуманитарной деятельности.

Премию в области науки и технологий получит коллектив научно-исследовательского центра «Кристаллография и фотоника» Академии наук: Михаил Алфимов, Сергей Громов и Александр Чибисов. В числе лауреатов также академик, главный эндокринолог Минздрава России Иван Дедов и доктор биологических наук Евгений Рогаев.

Премию в области литературы и искусства присудили генеральному директору калининградского Музея мирового океана Светлане Сивковой, художественному руководителю Санкт-Петербургской академической филармонии Юрию Темирканову и художественному руководителю Санкт-Петербургского академического театра балета Борису Эйфману.

Лауреатом государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности стала президент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова.

По окончании церемонии на Ивановской площади Кремля пройдет торжественный прием по случаю Дня России, в котором примет участие Владимир Путин, сообщает пресс-службе Кремля.

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